Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час шостого саміту перших леді та джентльменів навів кілька історій працівників, які ризикували власним життям, аби повернути українцям світло, тепло та газ.

Шмигаль розповів про героїв української енергетики

Під час виступу Шмигаль наголосив, що робота в енергетичній сфері під час війни стала справою, яка потребує неабиякої сміливості та відповідальності.

Стійкості самої по собі не існує. Стійкість завжди створюють люди, роблячи просту, постійну, щоденну роботу кожен на своєму місці,

– сказав він.

Шмигаль розповів, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська регулярно атакують українську енергосистему дронами, крилатими та балістичними ракетами. Попри це, вона продовжує працювати та забезпечувати країну електроенергією.

"Але вона досі жива і працює. Створює світло. І це не завдяки бетону і металу, а завдяки нашим людям, які щодня виходять на зміну і роблять свою справу", – зауважив міністр енергетики.

Однією з таких історій стала розповідь про електромонтерку із Запоріжжя. Під час атаки на підстанцію вона побачила пожежу, доповіла керівництву, вимкнула та заземлила обладнання, а потім пішла оформлювати допуск для рятувальників. У цей момент жінку накрила вибухова хвиля від наступного російського дрона.

Шмигаль також згадав газовика з Харкова, який має 30 років професійного досвіду. Від перших місяців повномасштабного вторгнення він ремонтував міські мережі під обстрілами, а одного разу повернув газ до будинку на Північній Салтівці заради літньої маломобільної людини, яка відмовилася залишати своє житло.

Ще один працівник із Сумщини відновлював лінію безпосередньо біля кордону з Росією, потрапив під обстріл, але завершив роботу, після чого самостійно вивів колег із небезпечної зони.

Шмигаль навів і приклад слюсаря Дніпровської ТЕЦ, який після чергової атаки серед зруйнованих конструкцій знайшов рішення, що дозволило знову запустити турбогенератор і повернути людям світло та тепло.

Це не просто досвідчені спеціалісти, це герої, які на власних плечах тримають нашу енергетику, а енергетика тримає увесь український тил, так само як і наш український фронт,

– сказав він.

Водночас Шмигаль наголосив, що не всі історії боротьби за українське світло мають щасливий фінал. Він нагадав про 1 лютого 2026 року, коли російські дрони прицільно атакували автобус із шахтарями у Тернівці на Дніпровщині, внаслідок чого загинули 12 гірників.

Наступна зима не буде легкою, адже Росія продовжить бити по енергетиці, намагаючись виснажити Україну. Водночас держава разом із партнерами посилює захист енергетичних об'єктів та створює нову архітектуру енергосистеми.

Шмигаль повідомив, що цього року з розподільчих хабів у регіони вже відправили майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Допомогу Україні надають близько 40 держав та організацій.