Шмыгаль назвал сферы, в которых Украина добилась наибольших успехов относительно евроинтеграции
30 января 2022 , 23:06Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Денис Шмыгаль заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации вырос за 2021 год с 54% до 63%. Он выделил сферы, в которых процесс проходит наиболее динамично.
Шмыгаль о евроинтеграции
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 26 января на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Актуально Все члены НАТО поддерживают присоединение к Альянсу Украины, – вице-премьер Стефанишина
По его словам, в 2021 году евроинтеграция наиболее динамично происходила в секторах:
- финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом);
- налогообложения (+24%);
- общественного здоровья (+17%);
- энергетики (+13%);
- транспорта (+12%);
- экологии (+11%);
- сельского хозяйства (10%).
Как отметил премьер, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился за 2021 год с 54% до 63%.
Прогресс выполнения соглашения за 2 года составляет 19% – это успешный результат совместной работы президента, правительства, парламента, Офиса Президента. Благодарен за помощь нашим международным партнерам и коллегам из Еврокомиссии.
Соглашение об ассоциации с ЕС: последние новости
- Денис Шмыгаль напомнил, что за 2021 год правительство одобрило 61 нормативно-правовой акт в сфере евроинтеграции.
- В их числе: стратегия управления границами, концепция государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года.
- Кроме того, правительство в 2021 году одобрило национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года.