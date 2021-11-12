Шмыгаль не понимает, почему увольняется Ткаченко, и еще не говорил с ним

12 ноября 2021 , 19:39
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Источник:

Интерфакс-Украина

Денис Шмыгаль заявил, что отделение Госагентства кино от Министерства культуры и информационной политики связано с необходимостью усилить это направление. Премьер еще не общался с Александром Ткаченко, который подал в отставку с поста министра.

Шмыгаль прокомментировал отделение Госкино из Минкульта, а также ситуацию с увольнением Ткаченко.

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Отделение Госкино

Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета Министров. Это связано с тем, чтобы придать весомый статус Госкино,
– отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что статус отдельного центрального органа исполнительной власти для Госкино даст возможность формировать его политику. "Это усиление этого направления", – добавил он.

Увольнение Ткаченко

Глава правительства также отметил, что до сих пор не имел возможности пообщаться с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко о его отставке и ее причинах.

Кроме того, власти пока не обсуждали возможную смену министра и кандидатуры на пост нового главы ведомства.

Это прерогатива парламента. Если такая необходимость возникнет, будем советоваться с фракцией монобольшинства,
– пояснил премьер.

Напомним, на днях Александр Ткаченко заявил об увольнении с должности министра.

Отставка Ткаченко из Минкульта: основное

  • 11 ноября министр Ткаченко написал заявление об отставке. Причиной, по его словам, стало решение правительства забрать Госкино у министерства.
  • Министра возмутило, что приняли его без участия самого главы Минкульта и без обсуждения вопроса с ним.
  • В СМИ в тот же день появилась информация, что на место Ткаченко уже даже есть кандидатка – нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.
Автор: Наталія Пристанська