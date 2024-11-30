Шмыгаль ответил, можно ли открыть небо над Украиной хотя бы частично

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за сложной ситуации с безопасностью частичное открытие воздушного пространства пока невозможно. В связи с этим правительство сосредотачивается на развитии альтернативных маршрутов для перевозки грузов и пассажиров.

Он заявил об этом на Международном транспортном форуме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какова вероятность открыть авиасообщение в Украине

Сейчас Украина не может закрыть вопросы безопасности, чтобы открыть авиасообщение хотя бы частично, отмечает Шмыгаль.

Мы проанализировали риски и оценили необходимые силы противовоздушной обороны для восстановления авиаперелетов. Однако аспекты безопасности и военные аспекты пока не позволяют реализовать этот шаг. Поэтому приоритетом остается развитие автомобильного, железнодорожного транспорта и сухопутных границ,

– сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что в результате российских атак пострадала авиационная инфраструктура, в частности были повреждены 15 гражданских аэропортов.

Кроме этого, премьер напомнил о постоянных атаках на портовую инфраструктуру. За последние три месяца оккупанты совершили почти 60 таких ударов, что привело к разрушениям более 300 объектов и 22 гражданских судов, а также к десяткам пострадавших людей.

Несмотря на это, Украина сохраняет стабильную работу морского коридора. По словам Шмыгаля, с помощью этого маршрута более 2800 судов перевезли 75 миллионов тонн грузов в более 40 стран мира, из которых более 50 миллионов тонн – агропродукция.

Он подчеркнул, что это "в очередной раз подтверждает, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, несмотря на регулярные обстрелы портовой инфраструктуры врагом".