Він заявив про це на Міжнародному транспортному форумі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Яка ймовірність відкрити авіасполучення в Україні

Наразі Україна не може закрити безпекові питання, аби відкрити авіасполучення бодай частково, зазначає Шмигаль.

Ми проаналізували ризики та оцінили необхідні сили протиповітряної оборони для відновлення авіаперельотів. Проте безпекові та військові аспекти поки не дозволяють реалізувати цей крок. Тому пріоритетом залишається розвиток автомобільного, залізничного транспорту та сухопутних кордонів,

– сказав прем’єр.

Шмигаль наголосив, що внаслідок російських атак постраждала авіаційна інфраструктура, зокрема були пошкоджені 15 цивільних аеропортів.

Крім цього, прем’єр нагадав про постійні атаки на портову інфраструктуру. За останні три місяці окупанти здійснили майже 60 таких ударів, що призвело до руйнувань понад 300 об’єктів і 22 цивільних суден, а також до десятків постраждалих людей.

Попри це, Україна зберігає стабільну роботу морського коридору. За словами Шмигаля, за допомогою цього маршруту понад 2800 суден перевезли 75 мільйонів тонн вантажів у понад 40 країн світу, з яких понад 50 мільйонів тонн – агропродукція.

Він підкреслив, що це "вкотре підтверджує, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на регулярні обстріли портової інфраструктури ворогом".