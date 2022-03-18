Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Францию еще ниже опустить "железный занавес" над Россией, то есть ввести более жесткие экономические санкции.

По словам Шмыгаля, он провел телефонный разговор с премьер-министром Франции Жаном Кастексом сегодня, 18 марта.

Также важно Переговоры Байдена и Си Цзиньпина длились 2 часа: обсуждали войну России против Украины

В ходе разговора премьеры обсудили варварскую войну России в центре Европы. Так, Украина призвала:

остановить доступ к европейским портам для российских кораблей, а также для всех судов под российским флагом.

прекратить функционирование российско-французской торгово-промышленной палаты в Москве и призвать французские компании и профсоюзы приостановить коммерческую коллаборационистскую деятельность в России.

Большой французский бизнес должен перестать поддерживать убийство Российской Федерацией мирных украинцев, – подчеркнул Шмигаль.

кроме того, следует отменить действующие шенгенские визы, выданные Францией гражданам России, находящимся на территории Франции и прекратить выдачу виз Посольством Франции в России.

рассмотреть возможность введения санкций на национальном уровне против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму, предусматривающих замораживание их активов.

Также украинский премьер попросил провести полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт и транспортных средств класса люкс, которые могут принадлежать российским лицам, входящим в европейские санкционные списки.

Денис Шмигаль поблагодарил Францию ​​за дипломатические усилия ради мира, гуманитарную помощь и поддержку наших граждан, временно покинувших Украину.

Полномасштабное вторжение России открыло глаза Европы на проблемы безопасности континента,

– написал премьер.

Поэтому весь мир должен дать жесткий и консолидированный ответ, чтобы российские войска не пришли завтра в другую страну Европы.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России не все гладко: смотреть видео