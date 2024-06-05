Путин придумал, чем еще будет заниматься Шойгу: его назначили на новую должность

Президент России наконец придумал чем должен заниматься бывший глава вражеского минобороны Сергей Шойгу. Его назначили координатором в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Путин заявил, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу будет координатором работы в сфере ОПК. Он также объяснил, что будет входить в его обязанности, передает 24 Канал.

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Обеспечение минобороны России

Во время совещания с российскими чиновниками Путин очертил, чем должен заниматься Шойгу.

Нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, – сказал он.

Он отметил необходимость координатора такой работы и сказал, что им станет секретарь Совета безопасности.

Путин также поручил уже до 5 июня определиться с объемами наиболее нужных видов вооружений.

Шойгу назначили секретарем Совета безопасности