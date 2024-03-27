В России анонсировали формирование флотилии "Днепр": разведка Британии рассказала о "новой мишени"

Российский военный министр Сергей Шойгу объявил о создании так называемой "днепровской" флотилии. Очевидно для наших бойцов появится "мишень". Так, по данным британской разведки, вражеские корабли будут уязвимыми для украинских дронов.

По состоянию на сейчас Силы обороны Украины потопили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России. Такой показатель фиксируется за более чем два года полномасштабной войны против нашего государства.

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Какие главные цели новой российской флотилии

В сводке британской разведки отмечается, что российский военный министр Сергей Шойгу объявил о формировании "днепровской речной флотилии" и бригады лодок.

Это будет новое формирование, которое скорее всего, будет отвечать за безопасность водных путей Днепра и островов, разделяющих Херсон, контролируемый Россией и Украиной.

Вполне реальна вероятность того, что "днепровская военная флотилия" будет подчинена группе войск "Днепр", которая в феврале 2024 года объединила запорожскую и днепровскую группу войск,

– говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны Великобритании, Россия, вероятно, хочет предотвратить и помешать украинским операциям через реку, таким как операция по созданию и поддержке плацдарма в Крынках.

Отмечается, что российские и украинские силы потеряли большое количество личного состава и техники во время атак на Крынки. В частности, 17 марта 2024 года украинские силы в Крынках сообщили об отражении в этом районе атаки 810-й гвардейской бригады морской пехоты России.

Поэтому, вполне вероятно то, что это формирование получит функции речного патрулирования от Черноморского флота, тогда как Черноморский флот будет действовать дальше в восточной части Черного моря.

"Днепровская военная флотилия, вероятно, будет уязвима для украинских беспилотных надводных транспортных средств, которые эффективно уничтожают российские корабли, действующих в Черном море", – убеждены в британской разведке.

Шойгу посетил Черноморский флот

Глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота. Пропагандисты написали, что он поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению атак противника, а также повышать живучесть кораблей.

Кроме того, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских беспилотников.