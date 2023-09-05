По его мнению, 6+6 будет 11, а не 12. Соответствующее видео с конфузом распространяется в сети, информирует 24 Канал.
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Шойгу снова опозорился
Во время того, как Шойгу рассказывал о якобы "потерях ВСУ" на Юге, он не смог добавить легкий пример 6+6.
Потери велики. Вчера в результате серьезной атаки на Роботинском направлении ВСУ потеряли 6 танков. На другом направлении, Бахмутском, наши ребята поразили беспилотными аппаратами и уничтожили еще 6 машин. За вчерашний день только по технике потери составили 11,
– сказал министр обороны страны-агрессорки.
Конфуз с Шойгу: смотрите видео
Другие конфузы с Шойгу
- Напомним, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу решил "посетить" свое войско на Запорожском направлении. Там он якобы проинспектировал пункт управления россиян, а также вручил оккупантам награды. Несмотря на эту помпезность, пользователи сети не совсем оценили усилия Шойгу. Они отметили, что видео является "постановительным" и на самом деле глава минобороны России "никуда не ездил".
- Также Шойгу рассказал о своей "инспекции" якобы на оккупированных территориях Украины. В ВСУ отметили, если это даже правда, то для россиян такой визит – минус, а не плюс. Эта информация еще нуждается в уточнении, подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
- Кроме этого, Сергей Шойгу якобы приезжал на оккупированную территорию Украины. Он проинспектировал командный пункт оккупантов на временно оккупированных территориях и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина. Правда, никаких подтверждений, что нога Шойгу ступала именно на украинскую землю, традиционно нет.