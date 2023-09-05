По его мнению, 6+6 будет 11, а не 12. Соответствующее видео с конфузом распространяется в сети, информирует 24 Канал.

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Шойгу снова опозорился

Во время того, как Шойгу рассказывал о якобы "потерях ВСУ" на Юге, он не смог добавить легкий пример 6+6.

Потери велики. Вчера в результате серьезной атаки на Роботинском направлении ВСУ потеряли 6 танков. На другом направлении, Бахмутском, наши ребята поразили беспилотными аппаратами и уничтожили еще 6 машин. За вчерашний день только по технике потери составили 11,

– сказал министр обороны страны-агрессорки.

Конфуз с Шойгу: смотрите видео

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