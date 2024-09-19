Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом предположил, что это может указывать на серьезные проблемы в Кремле.

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С чем у Кремля проблемы

Секретарь Совбеза и бывший министр обороны Сергей Шойгу остается в орбите влияния на диктатора Владимира Путина, поэтому осуществляет визиты в иностранные государства. Он будет оставаться приверженцем дальнейшего продолжения войны для сохранения власти.

Его поездки в Иран и КНДР могут указывать на то, что в российском военно-промышленном комплексе серьезные проблемы. Он может сформировать номенклатуру боеприпасов и оружия, которые необходимы стране-террористу.

Обратите внимание! В начале сентября стало известно, что Иран отправил в Россию свои баллистические ракеты малой дальности.

Россияне действительно в большом количестве применяют боеприпасы и FPV-дроны, быстро учатся и переориентируются. Если Украина хорошо обдумывает, куда нанести удар, то Россия просто хаотично засыпает наше государство КАБами и ракетами, поэтому они нужны ей в большом количестве.

Шойгу своими командировками демонстрирует ослабление позиций российского ВПК. Было бы еще лучше, если бы с помощью наших партнеров удалось ограничить возможность России экономически поддерживать оборонно-промышленный комплекс, а именно через поставки энергоресурсов за границу. Пока в этом вопросе сдвигов нет. Надеюсь, что будут,

– резюмировал Валерий Клочок.