Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з 24 Каналом припустив, що це може вказувати на серйозні проблеми в Кремлі.

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З чим у Кремля проблеми

Секретар радбезу та колишній міністр оборони Сєргєй Шойгу залишається в орбіті впливу на диктатора Владіміра Путіна, тому здійснює візити в іноземні держави. Він залишатиметься прихильним до подальшого продовження війни для збереження влади.

Його поїздки в Іран та КНДР можуть вказувати на те, що в російському військово-промисловому комплексі серйозні проблеми. Він може сформувати номенклатуру боєприпасів та зброї, які необхідні країні-терористці.

Зверніть увагу! На початку вересня стало відомо, що Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Росіяни дійсно у великій кількості застосовують боєприпаси та FPV-дрони, швидко навчаються та переорієнтовуються. Якщо Україна добре обдумує, куди завдати удару, то Росія просто хаотично засипає нашу державу КАБами та ракетами, тому вони потрібні їй у великій кількості.

Шойгу своїми відрядженнями демонструє послаблення позицій російського ВПК. Було б ще краще, якби за допомогою наших партнерів вдалося обмежити можливість Росії економічно підтримувати оборонно-промисловий комплекс, а саме через постачання енергоресурсів за кордон. Поки в цьому питанні зрушень немає. Сподіваюся, що будуть,

– резюмував Валерій Клочок.