Военное командование России неоднократно преувеличивало "успехи" в войне против Украины, – ISW

Российское военное командование не раз преувеличивало территориальные успехи их армии в войне против Украины. В частности, речь идет о секретаре совета безопасности России и экс-главе российского минобороны Сергее Шойгу.

Об этом пишут в отчете американского Института изучения войны (ISW). Там рассказали детали ситуации.

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В России преувеличивали "успехи" своей армии

Аналитики отметили, что секретарь совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу сильно преувеличил продвижение России в Украине с середины июня 2024 года.

В частности, 6 августа Шойгу заявил, что российские войска захватили 420 квадратных километров украинской территории с 14 июня 2024 года, когда российский диктатор Путин объявил свои бескомпромиссные требования о капитуляции Украины как предварительное условие для так называемых "мирных переговоров".

Эксперты ISW пишут, что имеют доказательства, которые подтверждают, что войска России захватили около 290 квадратных километров с 14 июня, а не 420, как утверждал Сергей Шойгу.

Кроме этого, аналитики отмечают, что оккупанты усилили интенсивность своих атак на Торецком направлении в ночь на 18 июня после того, как в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение 2024 года.

Институт изучения войны добавил, что не наблюдал больших или оперативно значимых российских успехов на Торецком или Авдеевском направлениях с 14 июля, хотя оккупационные войска достигли тактических успехов на этих направлениях с момента указанной даты.