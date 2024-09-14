Не только просить оружие: для чего Путин мог отправить Шойгу в КНДР

В пятницу, 13 сентября, экс-министр обороны и действующий секретарь совбеза России Сергей Шойгу прибыл в КНДР, где встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Он преследовал 2 цели. Одна из которых – увеличить поставки определенных типов оружия в страну-агрессора. О другой цели в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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Первая цель

Клочок выразил уверенность, что Сергей Шойгу приехал в КНДР просить нарастить поставки баллистических ракет в Россию. Поскольку Украина в ночь на 7 сентября уничтожила склад боеприпасов в Воронежской области, где хранились северокорейские ракеты.

Поэтому сейчас, как видим, баллистика не часто прилетает. России нечем стрелять. Учитывая то, что Северная Корея производит ракеты "с колес", то есть по Украине запускаются боеприпасы 2024 года, этот вопрос является насущным.

Вторая цель

Также российский руководитель Владимир Путин через Шойгу пытается убедить Ким Чен Ына запускать баллистические ракеты в сторону Японии и Южной Кореи, например, не раз в два месяца, а чуть ли не ежедневно.

То есть Россия стремится создать проблемы в Восточной Азии, или даже войну, чтобы потеснить положение в Украине. Ярким примером является ситуация на Ближнем Востоке, когда нашему государству было крайне сложно вернуть в повестку дня украинский вопрос, но, к счастью, удалось.

России нужны аргументы в переговорах. Мы, свою очередь, уничтожив склад с баллистикой и войдя в Курскую область, продемонстрировали, что у России сыпется конструкция. Они начинают перенастраиваться, то есть рефлексируют,

– отметил Валерий Клочок.

Россияне не являются источником новости, они только реагируют на нее. И поэтому имеют совершенно другой статус. Другое дело – создавать новости, и это нужно Украине. А достичь этого можно благодаря оружию, которое поставляют нашему государству союзники и партнеры.