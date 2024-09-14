Він переслідував 2 мети. Одна з яких – збільшити постачання певних типів зброї до країни-агресорки. Про іншу ціль в етері 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Перша мета

Клочок висловив впевненість, що Сєргєй Шойгу приїхав до КНДР просити наростити постачання балістичних ракет до Росії. Оскільки Україна в ніч на 7 вересня знищила склад боєприпасів у Воронезькій області, де зберігалися північнокорейські ракети.

Тому зараз, як бачимо, балістика не часто прилітає. Росія не має чим стріляти. Враховуючи те, що Північна Корея виробляє ракети "з коліс", тобто по Україні запускаються боєприпаси 2024 року, це питання є нагальним.

Друга мета

Також російський керівник Владімір Путін через Шойгу намагається переконати Кім Чен Ина запускати балістичні ракети у бік Японії та Південної Кореї, приміром, не раз у два місяці, а ледве не щодня.

Тобто Росія прагне створити проблеми у Східній Азії, ба навіть війну, аби потіснити становище в Україні. Яскравим прикладом є ситуація на Близькому Сході, коли нашій державі було вкрай складно повернути до порядку денного українське питання, але, на щастя, вдалося.

Росії потрібні аргументи в переговорах. Ми, своєю чергою, знищивши склад з балістикою та увійшовши в Курську область, продемонстрували, що у Росії сиплеться конструкція. Вони починають переналаштовуватися, тобто рефлексують,

– наголосив Валерій Клочок.

Росіяни не є джерелом новини, вони лише реагують на неї. І через це мають геть інший статус. Інша річ – створювати новини, і це потрібно Україні. А досягти цього можна завдяки зброї, яку постачають нашій державі союзники та партнери.