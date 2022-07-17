шойгу взбодрился, путин мог его простить, – Фейгин о приказе атаковать по всем направлениям

Руководитель военного ведомства россии сергей шойгу якобы отдал приказ наступать на всех участках фронта в Украине. Вероятно, у него улучшились отношения с кремлевским диктатором путиным.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что глава россии мог его простить. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.

Внимание К чему готовится враг: в разведке прокомментировали "инспекцию" российских войск с участием шойгу

И подчеркнул, что шойгу ничего не решает и не является главнокомандующим. Более того, он точно не влияет на ситуацию на местах.

Но шойгу взбодрился, путин мог его простить,

– считает он.

Наступление продолжится, но без значительных успехов

По его словам, вполне вероятно, что россияне продолжат наступать на Востоке Украины, поскольку там сосредоточено 65% военных россии, из всех участвующих в войне. Для остальных направлений им нужно хотя бы перегруппироваться.

Кроме того, дальше они захотят идти на Краматорск, Бахмут, Славянск и так далее. Также лакомая цель для врага – вся Херсонщина. Однако на этом направлении оккупантам нужно уже готовиться к обороне.

Да и вообще по всем направлениям россиянам нужно больше ресурса, чтобы наступать. Вооруженные Силы Украины не позволят им это сделать.

Полное интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям

16 июля российские СМИ писали, что шойгу поручил усилить действия военных. Якобы для того, чтобы помешать ВСУ "обстреливать Донбасс".

Сообщалось, мол, шойгу прибыл в командный пункт, заслушал доклады командиров, а затем дал команду нарастить действия группировок "на всех операционных направлениях".

В разведке заявили, что россия готовит новый этап наступательных действий в войне против Украины. Предварительно известно, что сергей шойгу действительно посетил группировку российских войск.