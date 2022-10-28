Шойгу пытается наладить связи с США, – Ступак объяснил, почему хороший сигнал для Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне весь день просидел на телефоне, чтобы поговорить с Пентагоном и министрами других стран. Похоже, что, несмотря на риторику России о "загнивающем Западе", страна-агрессор пытается наладить связи с США.

Однако это неожиданно можно даже трактовать как положительный сигнал для Украины. В частности, так считает Иван Ступак – эксперт Института будущего. Свое мнение он выразил в эфире 24 каналу.

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Почему именно Шойгу пытался поговорить с министром обороны Соединенных Штатов? Этому может быть несколько причин. По мнению Ступака, прежде всего он хотел еще раз подчеркнуть "грязную бомбу".

Во вторых, Шойгу хотел найти официальный повод для коммуникации, чтобы его никто не мог обвинить в том, мол, "что ты за скотина, звонившая европейцам и американцам, ты что, против нас?". Зато у него была отговорка, якобы предупреждая о "коварном плане украинцев",

– сказал Ступак.

Однако он сам имеет целью поддерживать отношения с США. Эксперт Институт будущего назвал это "показательным и обнадеживающим шагом" для Украины.

"По крайней мере, Шойгу пытается еще как-то балансировать. У него нет таких настроений, хотя на публику он будет говорить то, что от него требуют. Вместе с тем, эта коммуникация показывает, что он хочет как минимум поддерживать отношения с американцами и европейцами", — подчеркнул специалист.

И добавил, что это "очень неплохой сигнал для нас, какая-то надежда есть", поскольку есть человек, по крайней мере, желающий эту коммуникацию поддерживать.

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