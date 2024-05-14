Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Домбровскис добавил, что страны ЕС должны и в дальнейшем поддерживать Украину, ведь Путин не отказался от агрессивной империалистической политики.
Интересно Курс на долгую войну и баланс между "башнями Кремля": для чего Путину Белоусов и что будет с Шойгу
Как в ЕС реагируют на кадровые изменения в России
Домбровскис отмечает, что страны Евросоюза должны и в дальнейшем придерживаться "того же курса", оказывая поддержку Украине. Он считает, что эти кадровые изменения не изменят путинский режим, ведь российский президент не откажется от агрессивной империалистической политики.
Мы не ожидаем, что это изменит природу путинского режима и его агрессивной империалистической политики... Мы должны продолжать этот курс, предоставляя всю необходимую поддержку Украине, финансовую, экономическую, военную, политическую поддержку. И нам нужно продолжать оказывать давление на страну-агрессора,
– сказал вице-президент Еврокомиссии.
Какие кадровые изменения произошли в России
- 12 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин планирует кадровые изменения. Так, он уволил министра обороны Сергея Шойгу и предложил назначить вместо него экономиста Андрея Белоусова.
- Вместо этого Шойгу сразу предложили новую должность. Поскольку Путин уволил Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности, то эту должность предложили Шойгу.
- В то же время Патрушев также не ушел из политики – он стал помощником президента России. К слову, ранее в СМИ писали, что именно Патрушев может стать преемником российского президента.
- Уже 14 мая преемник Шойгу выступил на заседании Совета Федерации и сделал ряд заявлений. Так, Белоусов рассказал о приоритетах своей работы, а также высокопарно заявил, что "готов даже умереть ради выполнения поставленных задач".
- Впрочем, некоторые политики все же сохранили должности. Так, Дмитрий Песков и дальше остается пресс-секретарем и заместителем руководителя администрации Путина. Также Путин не уволил руководителя администрации президента Антона Войко и первых заместителей этого руководителя Алексея Громова и Сергея Кириенко.