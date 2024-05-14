Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Домбровскіс додав, що країни ЄС мають й надалі підтримувати Україну, адже Путін не відмовився від агресивної імперіалістичної політики.
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Як в ЄС реагують на кадрові зміни в Росії
Домбровскіс наголошує, що країни Євросоюзу мають і надалі залишатися "на тому ж курсі", надаючи підтримку Україні. Він вважає, що ці кадрові зміни також не змінять путінський режим, адже російський президент не відмовиться від агресивної імперіалістичної політики.
Ми не очікуємо, що це змінить природу путінського режиму і його агресивної імперіалістичної політики. (...) Ми повинні продовжувати цей курс, надаючи всю необхідну підтримку Україні, фінансову, економічну, військову, політичну підтримку. І нам потрібно продовжувати чинити тиск на країну-агресорку,
– сказав віцепрезидент Єврокомісії.
Які кадрові зміни відбулися в Росії
- 12 травня стало відомо, що російський президент Владімір Путін планує кадрові зміни. Так, він звільнив міністра оборони Сєргєя Шойгу й запропонував призначити замість нього економіста Андрєя Бєлоусова.
- Натомість Шойгу відразу запропонували нову посаду. Оскільки Путін звільнив Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки, то цю посаду запропонували Шойгу.
- Водночас Патрушев також не пішов з політики – він став помічником президента Росії. До слова, раніше у ЗМІ писали, що саме Патрушев може стати наступником російського президента.
- Вже 14 травня наступник Шойгу виступив на засіданні Ради Федерації та зробив низку заяв. Так, Бєлоусов розповів про пріоритети своєї роботи, а також високопарно заявив, що "готовий навіть померти задля виконання поставлених завдань".
- Втім деякі політики все ж зберегли посади. Так, Дмітрій Пєсков і далі залишається прессекретарем та заступником керівника адміністрації Путіна. Також Путін не звільнив керівника адміністрації президента Антона Войко, а також перших заступників керівника Алєксєя Громова та Сєргєя Кирієнка.