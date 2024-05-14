Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Домбровскіс додав, що країни ЄС мають й надалі підтримувати Україну, адже Путін не відмовився від агресивної імперіалістичної політики.

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Як в ЄС реагують на кадрові зміни в Росії

Домбровскіс наголошує, що країни Євросоюзу мають і надалі залишатися "на тому ж курсі", надаючи підтримку Україні. Він вважає, що ці кадрові зміни також не змінять путінський режим, адже російський президент не відмовиться від агресивної імперіалістичної політики.

Ми не очікуємо, що це змінить природу путінського режиму і його агресивної імперіалістичної політики. (...) Ми повинні продовжувати цей курс, надаючи всю необхідну підтримку Україні, фінансову, економічну, військову, політичну підтримку. І нам потрібно продовжувати чинити тиск на країну-агресорку,

– сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Які кадрові зміни відбулися в Росії