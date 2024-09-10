Вспомнил о Курске и говорил о террористах: Шойгу прокомментировал переговоры России и Украины

В последнее время тема переговоров между Украиной и Россией снова на повестке дня. Высказался по этому поводу и бывший министр обороны России.

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал возможные переговоры с Украиной. По его словам, сейчас есть очень существенный момент – это операция в Курской области, передает 24 Канал.

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"С террористами переговоров не ведем"

Российский чиновник сразу же начал подчеркивать, что "с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и вести не будем". Очевидно, он забыл, что именно его государство начало преступное полномасштабное вторжение на территорию Украины и постоянно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Также Шойгу осудил амбиции по захвату Курской АЭС, ведь это "верхний уровень терроризма". В то же время Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию и постоянно атакует энергетическую инфраструктуру.

До тех пор пока мы не выбросим их с нашей территории, мы, естественно, ни о каких переговорах с ними речи вести не будем,

– сказал Шойгу.