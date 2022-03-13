Шокирует, – в США назвали убийство Брента Рено в Ирпене ужасным

Джейк Салливан заявил, что убийство Брента Рено в Ирпене – шокирует. Журналист из США был застрелен российскими оккупантами 13 марта.

Соответствующее заявление советник президента США по национальной безопасности Салливан сделал во время еженедельной программы "Лицо нации". Он заявил, что в Штатах внимательно следят за ситуацией и соответственно будут реагировать.

Отметьте В New York Times отреагировали не смерть их журналиста Брента Рено

Салливан заявил, что убийство американского журналиста в Украине российскими силами шокирует и ужасает,

– говорится в сообщении.

Реакция ОП на смерть журналиста

Михаил Подоляк заявил, что у него есть лишь один вопрос: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной.

Рено убили выстрелом в голову. Также в Ирпене пострадали еще два американских журналиста. Их госпитализировали.

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