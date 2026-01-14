Шокирующие цифры: Федоров в Раде назвал количество украинцев в розыске и СЗЧ

Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде очертил основные направления работы в должности Министра обороны Украины. Он отметил, что одним из значительных вызовов остаются военные в СЗЧ и военнообязанные в розыске.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заседание Верховной Рады Украины.

Что заявил Федоров?

По словам Михаила Федорова, сейчас в Украине 2 миллиона украинцев в розыске и 200 тысяч в СЗЧ, Во время выступления он отметил, что бюджет Минобороны находится в критическом состоянии – минус 300 миллиардов гривен.

Федоров добавил, что в ближайшее время будет проведен глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

У нас есть четкое видение и цели войны, которые согласованы Верховным главнокомандующим, Президентом. Все, кто будет помогать достигать целей войны, получат необходимые ресурсы для движения вперед. Кто не справится, покинет систему,

По его словам, системе обороны необходимы изменения, в частности такие, которые бы ощущались на уровне личного состава, уменьшали внутренние проблемы и улучшали способность армии и состояние военнослужащих.

Какие решения уже есть?