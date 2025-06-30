На обед давали 30 секунд, – летчик о том, как кормили в российском плену

Украинские пленные военные делились едой с ранеными побратимами, хотя сами не доедали. Надзиратели ставили перед ними горячую пищу, но не давали времени на ее прием.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж, который после падения вертолета в 2022 году пробыл в российском плену до апреля 2025-го. Он вспомнил, что отношение к пленным и питание в разных местах было разным, но везде – ненадлежащим.

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Побратимы приносили еду раненым

После авиакатастрофы сначала он попал в районную больницу в городе Рыльск, а затем – в лагерь для военнопленных.

Там пленные приносили нам еду, потому что мы были лежачими, мы были в медицинской палате. Но пленные – они не доедали. Им давали на питание от 30 секунд до 2-х минут. Вы понимаете, что если это обед и дают 30 секунд – это и первое, и второе, и все горячее. Нельзя, чтобы какая-то крошка падала на "святую русскую землю", как они это говорили,

– сказал Алексей Чиж.

Он добавил, что несмотря на это, они приносили еду раненым, а те, в свою очередь, делились ею с теми, кто был очень голодным. Военный отметил, что в СИЗО они ели так называемую "баланду" – как ее называют на тюремном жаргоне. Это были очистки от картофеля и перемешанная рыба, похожая на ту, которую дают котам.

К слову, за более трех лет полномасштабной войны Украина провела 65 обменов, освободив почти 6000 пленных.