15:08
22 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лоботомия Поклонской. Макрон – заложник Путина
      Вєсті Кремля
      21:38, 21 августа
      Вести.UA: "Слуга народа" захватила должности. В "Голоса" пропал аппетит
      Вєсті.UA
      21:20, 21 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Шокирующие фото и видео "Титаника": как выглядит корабль после более 100 лет под водой

      1442 Читати новину українською
      "Титаник" в 1912 году
      "Титаник" в 1912 году / news4jax.com

      Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К. Исследователи погрузились на глубину почти в 4 километра, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится корабль, который затонул более 100 лет назад.

      Кадры делали для документального фильма, который снимала компания Atlantic Productions. Об этом сообщило издание BBC.

      Читайте также: Копия "Титаника" повторит легендарный маршрут оригинала

      В целом команда драйверов совершила пять погружений. На фото и видео видно, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Начали рушатся даже те части, которые до этого были хорошо сохранены. Больше всего сгнил пароход с правого борта. Эксперт Паркс Стивенсон назвал кадры "шокирующими".

      "Ванна капитана является излюбленным изображением среди энтузиастов "Титаника", но ее уже нет", – заявил Паркс Стивенсон.

      Ванна капітана на
      Ванна капитана на "Титанике"

      "Титаник возвращается к природе", – добавил Стивенсон. Разрушение остатков корабля связано с океаническими течениями, солевой коррозией и воздействием микроорганизмов.

      Как сейчас выглядит "Титаник": смотрите видео

      Что известно о "Титанике"?Это британский трансатлантический пароход, который был крупнейшим судном в мире на момент своего строительства. Корабль затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого и единственного рейса после столкновения с айсбергом (первый и единственный корабль, который затонул вследствие столкновения с айсбергом). По официальным данным, в результате трагедии погибло 1496 человек.

      blog_ava
      Отношение жителей Донбасса к украинской армии очень изменилось, – боец 28-й бригады "Каратель"
      сегодня
      1027
      Теги: История Новости Украины Водный транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон договорились о сделка с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      сегодня , 15:07 Трамп и Макрон договорились о сделка с дьяволом: какие выводы надо делать Украине
      Злой Одессит 1
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 14:28 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 102
      Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      сегодня , 13:41 Трамп хочет купить Гренландию: как разворачивается история
      Ірина Лаб'як 217
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 12:31 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 265
      Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      сегодня , 12:00 Правда о взрыве под Северодвинском: Россия делает все, как СССР во время аварии в Чернобыле
      Максим Мирович 2360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук