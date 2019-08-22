Шокирующие фото и видео "Титаника": как выглядит корабль после более 100 лет под водой

Впервые в истории "Титаник" сняли в качестве 4К. Исследователи погрузились на глубину почти в 4 километра, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится корабль, который затонул более 100 лет назад.

Кадры делали для документального фильма, который снимала компания Atlantic Productions. Об этом сообщило издание BBC.

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В целом команда драйверов совершила пять погружений. На фото и видео видно, что затонувший корабль находится в плохом состоянии. Начали рушатся даже те части, которые до этого были хорошо сохранены. Больше всего сгнил пароход с правого борта. Эксперт Паркс Стивенсон назвал кадры "шокирующими".

"Ванна капитана является излюбленным изображением среди энтузиастов "Титаника", но ее уже нет", – заявил Паркс Стивенсон.



Ванна капитана на "Титанике"

"Титаник возвращается к природе", – добавил Стивенсон. Разрушение остатков корабля связано с океаническими течениями, солевой коррозией и воздействием микроорганизмов.

Как сейчас выглядит "Титаник": смотрите видео

Что известно о "Титанике"?Это британский трансатлантический пароход, который был крупнейшим судном в мире на момент своего строительства. Корабль затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого и единственного рейса после столкновения с айсбергом (первый и единственный корабль, который затонул вследствие столкновения с айсбергом). По официальным данным, в результате трагедии погибло 1496 человек.