Шольц, Байден, Макрон и Джонсон в телефонном разговоре обсудили кризис вокруг ЗАЭС

Ситуацию на Запорожской АЭС обсудили лидеры США, Германии, Великобритании и Франции. Мировые лидеры сделали это в телефонном разговоре.

Олаф Шольц, Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон созвонились 21 августа. Также они обсудили поддержку Украины в защите от российской агрессии.

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Украину будут поддерживать в долгосрочной перспективе

Reuters сообщает, что главы четырех государств отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов. Также они считают хорошим сигналом последние обсуждения с целью сделать миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

Четыре главы правительств согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе,

– отметили на сайте канцлера Германии.

Однако темой разговора была не только Украина. Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и его поведение в регионе. Следует отметить, что Иран также работает против Украины. Уже известно, что российские военные уже начали обучение по управлению иранскими ударными беспилотниками.

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