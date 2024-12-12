"Не надо питать никаких иллюзий": Шольц сказал, что готов к новым переговорам с Путиным

Канцлер Германии получил много критики за свой предыдущий звонок президенту России. Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с Путиным, Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание Aachener Zeitung.

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Шольц готов повторить звонок Путину

Олаф Шольц выразил готовность к дальнейшим переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, несмотря на неудачный звонок 15 ноября.

"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", – сказал немецкий канцлер.

Однако политик указывает: телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать ему понять: он не может надеяться, что поддержка Германией Украины ослабнет, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий,

– отметил Шольц.

Напомним, что сам разговор между политиками, который состоялся 15 ноября, длился довольно долго, а именно почти час. Этот разговор стал первым за два года. Подробности, о чем говорили стороны, читайте в материале 24 Канала.