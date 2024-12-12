Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецьке видання Aachener Zeitung.

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Шольц готовий повторити дзвінок Путіну

Олаф Шольц висловив готовність до подальших переговорів із главою Кремля Владіміром Путіним, попри невдалий дзвінок 15 листопада.

"Це було неприємно. Тому що він просто переказав усі свої формули", – сказав німецький канцлер.

Однак політика все ж вказує, що телефонний дзвінок Путіну був необхідний, щоб дати зрозуміти йому, що він не може сподіватися, що підтримка Німеччиною України ослабне, і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

І це потрібно зробити, і я зроблю це знову. Але не варто мати з цього приводу ілюзій,

– зазначив Шольц.

Нагадаємо, що сама розмова між політиками, яка відбулася 15 листопада, тривала доволі довго, а саме майже годину. Ця розмова стала першою за два роки. Подробиці, про що говорили сторони, читайте в матеріалу 24 Каналу.