После победы Украины: Шольц поставил Путину условие контроля над вооружениями в Европе
Источник:FUNKE Audio
Германия готова к переговорам с Россией по контролю над вооружениями в Европе. Однако соответствующие переговоры могут состояться только после того, как в Украине закончатся боевые действия.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, считающий необходимым говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе.
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Шольц заявил, что Россия должна вывести войска из Украины
"Прежде всего, Россия должна прекратить войну и вывести свои войска", – сказал немецкий лидер. В то же время, он добавил, что после прекращения боевых действий в Украине встанет вопрос, как можно обеспечить безопасность Европы.
Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы предлагали это еще до войны. В этой позиции ничего не изменилось,
– сказал он.
Шольц еще раз подтвердил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину. Кроме того, он предостерег от конфронтации России с НАТО.
"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямую войну между Россией и НАТО. От этого конфликта в мире все только проиграют", – сказал он.
Шольц провел разговор с Путиным: что известно
- Недавно немецкий канцлер провел очередной разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор был посвящен войне России против Украины.
- Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и отметил решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии.
- Канцлер призвал Путина как можно скорее достичь дипломатического решения, включая вывод российских войск.
- В ответ Путин цинично оправдывал удары по энергосистеме Украины. Кремлевский диктатор призвал Шольца пересмотреть подход Германии в контексте украинских событий.