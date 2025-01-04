Представитель по вопросам безопасности немецкой оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Олаф Шольц, вероятно, хочет встретиться с Путиным. Это вероятно планируется перед парламентскими выборами, которые состоятся 23 февраля.

Об этом Кизеветтер написал в соцсети Х, отметив, что избирательная кампания может принести "неожиданности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кизеветтера в Х.

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Зачем Шольцу встречаться с Путиным

Кизеветтер заявил, что Шольц вполне может встретиться с Путиным во время предвыборной гонки.

Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановление действия Парижской хартии на 10 – 20 лет. Показательным будет то, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи,

– подчеркнул политик.

Он также отметил, что на март запланирована встреча Дональда Трампа с Путиным, и "пусть каждый сделает свой собственный вывод по этому поводу".

Предвыборная риторика Шольца базируется на образе "канцлера мира", который поддерживает Украину и стремится к переговорам с Москвой для прекращения войны.

Сейчас предвыборные опросы свидетельствуют о лидерстве ХДС, а её председатель Фридрих Мерц считается фаворитом на должность будущего канцлера Германии.

Напомним, соратница Шольца и лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен заявила о поддержке дальнейших телефонных контактов между канцлером Германии и президентом России Владимиром Путиным. Но она не считает, что нужно лично встречаться с российским диктатором.