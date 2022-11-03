Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как поговорил с лидерами по вопросу экспорта зерна.

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Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совсем другую позицию относительно путина и теперь изменил ее относительно России, отметив важность диалога,

– цитирует издание Эрдогана.

Что этому предшествовало

Президент Турции 2 ноября провел телефонные переговоры с Шольцем и Путиным, во время которых обсудил экспорт зерна из украинских портов.

Обратите внимание! Предварительно в Кремле заявили, что Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, "в последнее время не изъявляют желания каким-либо образом прислушаться к позиции российской стороны", а также участвовать в посреднических усилиях, поэтому "с ними контактов стало меньше".

Германия в последнее время в целом изменила риторику в отношении Украины. В частности, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего октябрьского визита в Украину признал, что ошибался по поводу российско-украинской войны. И мол, в Германии люди имеют совсем другое представление о войне, а на самом деле все гораздо страшнее.

Неожиданное возвращение России к зерновому соглашению: главное

29 октября Путин заявил, что прекращает участие в "зерновом" соглашении . Причина – "хлопок" в Севастополе.

Впрочем, уже 2 ноября Россия вернулась к соглашению.

Сначала о молниеносно скором возвращении сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Впоследствии решение "вернуться" подтвердил кремлевский диктатор Владимир Путин .

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