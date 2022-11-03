Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після того, як поговорив із лідерами щодо питання експорту зерна.

Увага Після масованого ракетного удару Зеленський провів "важливу розмову" з Шольцом

Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо путіна і тепер змінив її щодо росії, наголосивши на важливості діалогу,

– цитує видання Ердогана.

Що цьому передувало

Президент Туреччини 2 листопада провів телефонні переговори з Шольцом та Путіним під час яких, обговорив експорт зерна з українських портів.

Зверніть увагу! Попередньо у Кремлі заявили, що Шольц, як і президент Франції Еммануель Макрон, "останнім часом не виявляють бажання якимось чином дослухатися позиції російської сторони", а також брати участь у посередницьких зусиллях, тому "з ними контактів поменшало". Німеччина останнім часом загалом змінила риторику щодо України. Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час свого жовтневого візиту в Україну визнав, що помилявся щодо російсько-української війни. І мовляв, в Німеччині люди мають зовсім інше уявлення про війну, а насправді – усе набагато страшніше.

Неочікуване повернення Росії до зернової угоди: головне

29 жовтня Путін заявив, що припиняє участь у "зерновій" угоді. Причина – "бавовна" у Севастополі.

Втім, вже 2 листопада Росія повернулась до угоди.

Спершу про блискавично швидке повернення повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Згодом рішення "повернутися" підтвердив кремлівський диктатор Владімір Путін.

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