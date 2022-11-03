Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після того, як поговорив із лідерами щодо питання експорту зерна.
Увага Після масованого ракетного удару Зеленський провів "важливу розмову" з Шольцом
Висока дипломатія має вирішальне значення для розв'язання проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо путіна і тепер змінив її щодо росії, наголосивши на важливості діалогу,
– цитує видання Ердогана.
Що цьому передувало
Президент Туреччини 2 листопада провів телефонні переговори з Шольцом та Путіним під час яких, обговорив експорт зерна з українських портів.
Неочікуване повернення Росії до зернової угоди: головне
- 29 жовтня Путін заявив, що припиняє участь у "зерновій" угоді. Причина – "бавовна" у Севастополі.
- Втім, вже 2 листопада Росія повернулась до угоди.
- Спершу про блискавично швидке повернення повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
- Згодом рішення "повернутися" підтвердив кремлівський диктатор Владімір Путін.
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