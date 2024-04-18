Поддерживают все, кроме Шольца: нардеп предположил, что может приблизить передачу Taurus

Украина крайне нуждается в дальнобойном оружии. В частности, в ракетах Taurus, которые может передать Германия. Впрочем, там не торопятся это делать.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против передачи нам ракет. Народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в разговоре с 24 Каналом объяснил позицию политика.

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Политика Шольца

"Мне кажется, что в Германии, если мы говорим об истеблишменте, провластные кабинеты, все, кроме Шольца, на сегодняшний день поддерживают идею предоставления нам Taurus. То есть и в парламенте мы имеем абсолютное большинство тех, кто поддерживает, это и в Министерстве обороны, в частных разговорах они поддерживают эту историю", – заметил Чернев.

Однако, последнее слово именно за Шольцем.

"В принципе проталкивание вопроса предоставления нам ATACMS – это также один из вариантов, как приблизить решение по Taurus в Германии. В предыдущие разы она базировала свое решение на том, что, происходит в США. Там принимают решение по Abrams, а потом решение принимает Шольц по Leopard", – пояснил чиновник.

Сейчас принято решение по ATACMS. Возможно, это даст толчок Шольцу для принятия решения.

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