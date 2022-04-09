Шольц назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что виновные в убийствах гражданских в Буче должны быть наказаны. Он назвал зверства военным преступлением.

Шольц подчеркнул, что это нельзя забыть. Виновные обязаны нести ответственность.

Кстати Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину, – СМИ

Мы не можем не заметить это преступление. Это военные преступления, которые мы не принимаем... те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности,

– подчеркнул канцлер.

Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности

Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, чтобы остановить войну. СМИ писали, что процесс конфиденциальный и пока стороны не достигли договоренностей.

Важно – "Невыносимо ужасно": Макрон и Шольц отреагировали на убийства в Буче: