Он все задумал еще 2 года назад, – Шольц снова попытался оправдать свой звонок Путину

В понедельник, 2 декабря, Олаф Шольц посетил Киев и встретился с президентом Зеленским. Во время совместной пресс-конференции канцлер Германии пытался объяснить, зачем он звонил Путину.

15 ноября впервые за 2,5 года Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину. Президент Зеленский знал о намерениях канцлера и советовал этого не делать, передает 24 Канал.

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Шольц вспомнил, как твердо разговаривал с Путиным

Немецкого политика спросили, как он мог говорить с человеком, который начал войну. Шольц заметил, что на этот вопрос ответить несложно. С диктатором нужно говорить "с четкой позицией, четким языком и четкими фактами о том, что мы сделаем".

По словам канцлера, они с Путиным обменялись взглядами относительно дальнейшего развития войны в Украине. Шольц заявил в разговоре с главой Кремля, что Украина имеет право быть суверенным государством и членом ЕС. Россия же должна прекратить войну и вывести свои войска. В то же время позиция диктатора отличается от той, которую выразил немец. Несмотря на это, Шольц считает, что этот диалог был нужен для того, чтобы четко выразить свое видение ситуации.

Шольц вспомнил, что имел долгий разговор с Путиным в Москве еще до полномасштабного вторжения. И тогда лидеры имели разногласия по многим вопросам.

И как я понимаю, начать эту войну решили еще за два года до начала, но после того – на это направлено работали,

– подчеркнул канцлер.

Он заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. И добавил, что Берлин "стоит на позиции, что не может быть никаких решений об Украине без украинцев".

К слову, Шольц объявил о передаче новой партии военной помощи на 650 миллионов евро.