Пусть Шольц говорит с Путиным, если считает нужным разговор с сатаной, – Данилов

Канцлер Германии планирует снова поговорить с кремлевским диктатором. В Совете по нацбезопасности и обороне Украины уже прокомментировали такие намерения.

Если Олаф Шольц считает нужным поговорить с сатаной, пусть сделает это, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Если Шольц считает нужным поговорить с сатаной, он должен это сделать,

– подчеркнул Данилов.

Также отметил, что Украина была бы рада в ближайшее время провести мирный саммит, который крайне необходим, и многие работают, чтобы это произошло.

"Собственно, это задача ООН, но террористическое государство с правом вето является его членом", – сказал секретарь СНБО.

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Что известно о разговоре Шольца с Путиным

10 июня канцлер Германии заявил, что планирует поговорить с российским диктатором в ближайшее время.

"Я постоянно общался с российским президентом снова и снова, и не только до войны, но с начала войны, иногда очень долго. И поскольку мы не общались достаточно долго, я намерен поговорить с ним снова в какой-то момент в ближайшем будущем", – подчеркнул Шольц.

В то же время отметил, что глупо заставлять Украину одобрять и принимать разбой, который совершил Путин.

Политик повторил позицию Берлина о том, что предпосылкой для переговоров должен быть вывод российских войск с территории Украины. Он отметил, что это будет единственный способ обеспечить "справедливый мир".