Якщо Олаф Шольц вважає за потрібне поговорити з сатаною, хай зробить це, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Якщо Шольц вважає за потрібне поговорити з сатаною, він має це зробити,

– підкреслив Данілов.

Також зазначив, що Україна була б рада найближчим часом провести мирний саміт, який є вкрай необхідним, і багато людей працюють, аби це сталося.

"Власне, це завдання ООН, але терористична держава з правом вето є її членом", – наголосив секретар РНБО.

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Що відомо про розмову Шольца з Путіним

10 червня канцлер Німеччини заявив, що планує поговорити з російським диктатором вже найближчим часом.

"Я постійно спілкувався з російським президентом знову і знову, і не тільки до війни, але з початку війни, іноді дуже довго. І оскільки ми не спілкувалися досить довго, я маю намір поговорити з ним знову в якийсь момент у найближчому майбутньому", – підкреслив Шольц.

Водночас зазначив, що нерозумно примушувати Україну схвалювати та приймати розбій, який вчинив Путін.

Політик повторив позицію Берліна про те, що передумовою для переговорів має бути виведення російських військ з території України. Зазначив, що це буде єдиний спосіб забезпечити "справедливий мир".