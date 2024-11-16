Разговор Шольца с Путиным согласовали Байден, Макрон и Стармер, – Bild

Олаф Шольц позвонил Путину 15 ноября – впервые за два года. Это возмутило многих и даже заставило говорить о легитимизации российского диктатора в глазах Европы. Но оказалось, что разговор был согласован с мировыми лидерами.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Bild. Немецкие журналисты отметили, что Шольц уже не имеет большинства на посту канцлера, "а значит, достаточно бессилен". Но решение поговорить с Путиным было принято заранее.

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Европа и США знали, что Шольц готовится говорить с Путиным

Переговоры Путин – Шольц были согласованы с партнерами в формате четверки, когда 18 октября Берлин посетили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Украины Владимир Зеленский также был проинформирован,

– приводит данные Bild.

Интересно, что Шольц анонсировал звонок в Кремль. Поэтому Путин будто получил возможность определять, когда именно состоится разговор. И Песков даже успел заявить, что не о чем говорить.

Еще интересно, что Шольц говорил с Путиным на немецком, который диктатор прекрасно понимает. А вот русского канцлер не знает, поэтому был вынужден слушать перевод.

Цель диалога журналисты сформулировали так: "Шольц должен почувствовать, готов ли Путин сесть за стол переговоров". Это должно было произойти после выборов в США, но до встречи G-20 в Рио-де-Жанейро 18 – 19 ноября. Но в Bild указали: вряд ли этот звонок к чему-то приведет.

Владимир Зеленский охарактеризовал разговор как такой, который открыл ящик Пандоры. Мол, теперь может быть много звонков, но не должно быть Минска-3 – должен быть настоящий мир.

Издание Le Monde сообщило, что Макрон действительно знал о намерениях Шольца, однако не был проинформирован о конкретном времени звонка и месседжах канцлера. Источник журналистов в Елисейском дворце добавил, что Франция заинтересована в любой информации, которой могут поделиться немцы.