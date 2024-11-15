Есть "новые территориальные реалии": Кремль обнародовал свою версию разговора Шольца и Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле поспешили рассказать о своем видении этого диалога.

В кремле рассказали о том, как прошел разговор Шольца и Путина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Европейские лидеры могут звонить: в ЕС прокомментировали разговор Шольца и Путина

Путин снова обвинял НАТО

В Кремле отметили, что во время телефонного разговора Путина и Шольца провели подробный и откровенный обмен мнениями относительно "ситуации в Украине". Очевидно, даже на третий год полномасштабной войны российское руководство не имеет смелости, чтобы назвать вещи своими именами.

Путин снова повторял классические тезисы российской пропаганды. В частности, он в очередной раз перекладывал ответственность за свои действия и сказал, что "нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО".

Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и, по-прежнему, открыта к возобновлению переговоров. Опять же лидер России не забыл напомнить, что они обязательно должны быть на их условиях.

️Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине "должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта", то есть Украина должна уступить территории.