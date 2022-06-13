Шольц полностью скомпрометирован, он месяцами обманывает даже коллег, – Пионтковский

Позиция Германии и ее канцлера Олафа Шольца по отношению к вооруженной помощи Украины довольно неоднозначна. Как заметил Пионтковский, последний уже успел полностью скомпрометировать себя.

Как отметил российский оппозиционный публицист, в некоторых европейских странах ужасно опасаются победы Украины. А все потому, что она окажет негативное влияние на положение этих государств на международной арене. Речь как о Франции, так и о Германии.

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Международную политику строят победители

Пионтковский подчеркнул, что Шольц и Макрон не просто так боятся выигрыша Украины в войне. Мол, после каждой мировой войны, а сейчас именно так и происходит, построением новой политической системы занимается победившая страна.

Соответственно, победа Украины станет причиной того, что формировать политику будет она совместно с США и Великобританией. В то же время Германия совместно с Францией буквально попадают за борт этого процесса.

В то же время публицист подчеркнул, что для Франции и Германии поддержка России важна по разным причинам. Первой необходимо постоянно доказывать свое величие. Поэтому здесь у нее с Россией совпадают паттерны и подходы. В то же время Германия более прагматична.

Немцев интересуют исключительно финансы

Как отметил Пионтковский, для Германии более важны экономические интересы. Неудивительно, что она продолжает подыгрывать России. Следует помнить, что это еще со времен СССР.

В начале Германия имела большие привилегии. А все потому, что она являлась особым партнером СССР. В постсоветское время сотрудничество переросло в откровенную коррумпированность политической элиты страны, канцлером которой является Шольц.

Мол, раньше слово коррупция было тождественным Шредеру, бывшему канцлеру Германии. Теперь же обсуждается скандал с Меркель и Шольцом. Мол, их фонды связаны с Россией. Это еще раз подтверждает тот факт, что за последние десятки лет страна-агрессорша сделала Германию буквально зависимой от своих денег.

Пионтковский подчеркнул, что для обеих стран такое "сотрудничество" очень комфортно. И проигрыш России может изрядно всколыхнуть Германию и сделать ее влияние более скромным в мире.

Шольц уже полностью скомпрометирован. Он уже два месяца занимается просто обманом своих коллег по правительству, партии. Делает все, чтобы ничего серьезного (тяжелого вооружения – 24 канал) не предоставили,

– подчеркнул Пионтковский.

Темы Несмотря на заявления Шольца: Германия не возобновляла поставки оружия в Украину, – СМИ

Напомним, что недавно стало известно о поступлении оружия от Германии в Украину. Как выяснилось, обещанные системы ПВО и РСЗО наше государство получит не раньше зимы .

Мол, системы Iris-T будут готовы не раньше ноября – декабря. А все потому, что раньше его в Германии заказал Египет. Сейчас он должен от установок отказаться в пользу Украины. В противном случае отправить их будет просто невозможно.

Также Украина должна была получить БМП-1 из Греции. Ее бы нам отправили при условии, что Германия направит в Афины обещанные 50 БМП Маrder. Но немцы не спешат этого делать. Поэтому и греки не готовы избавляться от оружия, которое им может понадобиться.

Пионтковский подчеркнул, что Шольц на протяжении нескольких месяцев лжет всем вокруг: смотрите видео