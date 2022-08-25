Шольц встретился с украинскими военными и пообещал больше оружия

Украинские защитники в Германии обучаются работе с зенитными самоходными артиллерийскими установками Gepard. Канцлер Германии Олаф Шольц 25 августа посетил военных.

Канцлер приехал на полигон Путлоса в земле Шлезвиг-Гольштейн. Он пообещал Украине военную помощь.

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"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия предоставляет современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", – отметил канцлер.

Какое именно оружие обещал Шольц

По словам Шольца, установка Gepard обладает мощными возможностями. Она эффективно защищает от атак с воздуха.

Канцлер заверил, что Германия будет предоставлять Украине системы тяжелого вооружения. Речь идет о самоходных гаубицах, реактивных системах залпового огня. Помимо этого Шольц обещал ЗРК "IRIS-Т", что способен "оборонять воздушное пространство целого города".

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Риторика Германии

Министерство обороны Германии заявило, что не будет увеличивать количество тяжелого вооружения для Украины. В то же время, Шольц убеждает, что не перестанет помогать.

"Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшей поставкой оружия", – заключал Шольц.

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