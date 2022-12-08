Шольц считает, что риск использования Россией ядерного оружия уменьшился
Источник:Reuters
Олаф Шольц считает, что риск того, что Путин использует ядерное оружие, снизился. По его мнению, этому поспособствовало международное давление.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что риск того, что президент Путин применит ядерное оружие в рамках своей войны в Украине, снизился.
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Что сказал канцлер Германии
Олаф Шольц заявил, что война продолжается и ее жестокость не уменьшается, хотя, по его мнению, что-то да изменилось.
Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ на то, что международное общество очертило красную границу,
– сказал он.
Канцлер Германии также убежден, что важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался, несмотря на "глубокие разногласия".
Шольц сказал, что Путин должен остановить войну. После этого канцлер будет готов поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Ибо важно не допустить прямой войны между страной-террористкой и НАТО.
Что говорит Путин об использовании ядерного оружия
- 7 декабря Путин заявил, что риск ядерной войны растет, но настаивал на том, что Россия не сошла с ума и рассматривает свой собственный ядерный арсенал как сугубо оборонительное средство сдерживания.
- Диктатор заверил, что его страна не планирует использовать ядерный сбой первым – мол, он только для самозащиты и будет применен разве что в ответ.