Канцлер Германии Олаф Шольц и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 7 апреля поздравили бывшего главу правительства Герхарда Шредера с 80-летием. Это произошло несмотря на то, что политик занимает откровенно пророссийскую позицию и дружит с Путиным.

Журналисты Die Zeit отметили, что немецкие власти и главы немецких социал-демократов фактически прекратили контакты со своим однопартийцем Герхардом Шредером. Однако сделали исключение в честь его дня рождения.

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Шольц и Штайнмайер поздравили Шредера с 80-летием

По данным журналистов, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также лидеры СДПГ Заския Эскен и Ларс Клингбайл поздравили Шредера с днем рождения, несмотря на глубокие разногласия в политических взглядах.

Кроме того, по данным журналистов Bild президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который публично дистанцировался от Шредера после полномасштабного вторжения РФ в Украину, также прислал экс-канцлеру короткое поздравление.

Желаю Вам прекрасного праздника и хороших разговоров с семьей и друзьями в этот особый день,

– цитирует письмо Bild.

Стоит отметить, что в последние годы руководство СДПГ обрушилось с критикой на Шредера, известного своей дружбой с Владимиром Путиным, из-за нежелания разрывать прежние контакты и лоббирование в российской энергетической отрасли, несмотря на войну в Украине. Но процедура исключения Шредера из партии, инициированная несколькими отделениями СДПГ в 2023 году, провалилась.

Между тем экс-канцлер также не упускает возможности критиковать коллег. Накануне он посетовал на "провинциальность" руководства партии СДПГ и заявил, что может лишь в ограниченной степени воспринимать его серьезно в политическом плане.

По данным Die Zeit свой 80-летний юбилей политик отпразднует приватно в кругу семьи и друзей. Список гостей, приглашенных на праздник Шредера, пока держится в секрете.

Шредер говорил, что его приглашали быть "посредником" Украины и России