Журналісти Die Zeit наголосили, що німецька влада та глави німецьких соціал-демократів фактично припинили контакти зі своїм однопартійцем Герхардом Шредером. Однак зробили виняток на честь його уродин.
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Шольц і Штайнмаєр привітали Шредера з 80-річчям
За даними журналістів, канцлер ФРН Олаф Шольц, а також лідери СДПН Заськія Ескен та Ларс Клінгбайл привітали Шредера з днем народження, попри глибокі розбіжності у політичних поглядах.
Крім того, за даними журналістів Bild президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який публічно дистанціювався від Шредера після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, також надіслав ексканцлеру коротке вітання.
Бажаю Вам прекрасного свята та хороших розмов з сім'єю та друзями цього особливого дня,
– цитує лист Bild.
Варто зазначити, що в останні роки керівництво СДПН обрушилося з критикою на Шредера, відомого своєю дружбою з Владіміра Путіним, через небажання розривати колишні контакти та лобіювання у російській енергетичній галузі, попри війну в Україні. Але процедура виключення Шредера з партії, ініційована кількома відділеннями СДПН у 2023 році, провалилася.
Тим часом ексканцлер також не втрачає можливості критикувати колег. Напередодні він нарік на "провінційність" керівництва партії СДПН і заявив, що може лише обмеженою мірою сприймати його серйозно у політичному плані.
За даними Die Zeit свій 80-річний ювілей політик відсвяткує приватно в колі сім'ї та друзів. Список гостей, запрошених на свято Шредера, поки що тримається в секреті.
Шредер казав, що його запрошували бути "посередником" України і Росії
- Колишній німецький канцлер Герхард Шредер, відомий дружбою з Путіним, запевняє, що Київ запрошував його у ролі "посередника". Попри це, він заявив, що США буцімто зірвали між Україною та Росією "мирні переговори".
- Колишній канцлер ФРН також озвучив п'ять пунктів буцімто "мирного плану". Мовляв, він тоді обговорювався і складався з: відмови членства України в НАТО, "двомовності" України, "автономії" Донбасу, "гарантії безпеки" для України, переговорів щодо статусу Криму.
- Він також зазначив, що мав розмову з Умєровим, а також "тет-а-тет з Путіним", Правда, не уточнив, коли, де та в якому статусі.