Все лицо в синяках: Шольц упал во время пробежки
Источник:DPA
Немецкий канцлер Олаф Шольц травмировался во время пробежки. Лидер Германии упал во время пробежки в субботу, 2 сентября.
Представительница немецкого канцлера заявила, что 65-летний Шольц упал во время пробежки и получил кровоподтеки на лице. Она подтвердила предварительные сообщения немецких СМИ о травме Шольца.
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Шольц пропустит мероприятие своей партии
В связи с травмой Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.
К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье (3 сентября – 24 Канал) из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом,
– заявила представительница немецкого канцлера.
3 сентября Шольца ожидали в Бад-Гомбурге, где ему предстояло провести агитацию за кандидатов, баллотирующихся от его Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в парламент земли Гессен 8 октября.
Главная кандидатка от Гессена Нэнси Фезер, министер внутренних дел, которая хотела бы стать премьер-министром земли, начнет свою кампанию, как и планировалось.
Сообщается, что в Гессене находится финансовая столица Германии, Франкфурт-на-Майне с населением более 6 миллионов. Это делает эту землю важным электоральным центром СДПГ.
Ожидается, что министр обороны Борис Писториус также примет участие в воскресном старте кампании.
Шольц медлит с поставкой Украине ракет Taurus
- В Германии продолжают продолжаться дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Значительная часть немецких политиков поддерживает передачу ракет.
- Шольц хочет, чтобы ракеты Taurus модифицировать таким образом, чтобы Украина не могла наносить удары по России этим оружием.
- Недавно немецкий канцлер отверг обвинения в нерешительности. Он подтвердил информацию, что сейчас рассматривается вопрос технического ограничения дальности полета ракет.