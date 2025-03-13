Одна из основных целей России – демилитаризация Украины. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что этого нельзя допустить.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Почему нельзя допустить демилитаризации Украины

Шольц отметил, что нельзя допустить демилитаризации Украины.

Демилитаризация Украины была одной из военных целей России, и этого не должно произойти,

– заявил Канцлер Германии.

Он отметил, что сильная армия – это "важнейшая гарантия безопасности для страны". Также Шольц призвал к продолжению долгосрочной поддержки Украины – "до достижения мира и после него".

Канцлер обратил внимание на то, что прекращение огня, о котором сейчас ведут активные разговоры, дает возможность изучить пути к достижению долгосрочного мира. Шольц убежден, что это может включать дальнейшие шаги, такие как обмен пленными и возвращение изложенных людей.

Напомним, что ранее Шольц также поддержал мирную инициативу президента Владимира Зеленского. Кроме того, он высказался против навязанного мира Украине.