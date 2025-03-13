Нельзя допустить демилитаризации Украины, – Шольц
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что демилитаризации Украины нельзя допустить.
- Шольц призвал к долгосрочной поддержке Украины и подчеркнул важность сильной армии для безопасности страны.
- Он также подчеркнул значение прекращения огня для достижения долгосрочного мира, что может включать обмен пленными.
Одна из основных целей России – демилитаризация Украины. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что этого нельзя допустить.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
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Почему нельзя допустить демилитаризации Украины
Шольц отметил, что нельзя допустить демилитаризации Украины.
Демилитаризация Украины была одной из военных целей России, и этого не должно произойти,
– заявил Канцлер Германии.
Он отметил, что сильная армия – это "важнейшая гарантия безопасности для страны". Также Шольц призвал к продолжению долгосрочной поддержки Украины – "до достижения мира и после него".
Канцлер обратил внимание на то, что прекращение огня, о котором сейчас ведут активные разговоры, дает возможность изучить пути к достижению долгосрочного мира. Шольц убежден, что это может включать дальнейшие шаги, такие как обмен пленными и возвращение изложенных людей.
Напомним, что ранее Шольц также поддержал мирную инициативу президента Владимира Зеленского. Кроме того, он высказался против навязанного мира Украине.