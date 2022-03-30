Шольц заявил о готовности Германии стать гарантом безопасности Украины

Германия "в целом" готова выступить гарантом безопасности Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц уже сказал об этом президенту Владимиру Зеленскому.

Шольц продемонстрировал "общую готовность" относительно роли гаранта безопасности. Это передает представитель правительства Германии Штеффен Гебестрейт.

Ранее Никакого закрытого неба и миротворцев НАТО в Украине не будет, – Шольц

Однако Гебестрейт не объяснил, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.

Что этому предшествовало

После переговоров с Россией в Стамбуле наше государство заявило, что Украина стремится создать новую систему гарантий и безопасности. Странами-гарантами в ней выступят ведущие армии мира.

Среди возможных гарантов называют Великобританию, Китай, США, Францию, Германию, Израиль, Канаду, Италию, Польшу, Турцию.

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