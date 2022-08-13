российская оппозиция мечтает, чтобы мы для них отбили россию и подарили Крым, – Давыдюк

Абсурдные заявления Олафа Шольца о "войне путина" очень совпадают с нарративами так называемой российской оппозиции, когда в зверствах россиян в Украине обвиняют только одного человека.

Поэтому такая реакция на решение отменить въезд за шенгенскими визами для граждан россии – желание подыграть кремлю. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.

Внимание Олигархи, которые хотят сбросить путина, очень осторожны, потому что у них есть только одна попытка, – Шейтельман

По его словам, российская оппозиция – это 5 условных людей, которые живут в Лондоне или Берлине и говорят, мол, этих 20 миллионов россиян не трогайте. В таком случае им тоже придется вернуться в россию, а жить в россии они не привыкли. Более того, им грозит тюрьма.

Впрочем, политолог считает, что предложение покинуть страну и вернуться домой – вполне адекватное. Поскольку россияне поддерживают террористический режим путина и откровенно презирают Германию.

"Они их считают фашистами, а поддержку россии – слабостью. И после этого в своих болезненных мечтах они захотят захватить Украину, потом Польшу, страны Балтии и дойти до Берлина", – считает политолог.

Николай Давыдюк политолог Это и есть российская мечта – украсть унитаз, изнасиловать, убить, пойти на Берлин и "можем повторить". Вот это россия. Это часть путина. российская оппозиция мечтает, чтобы мы для них отбили россию и подарили Крым.

Относительно заявлений Шольца о "войне путина"

Давыдюк заметил, что тот факт, что канцлер Германии выступает против коллективной ответственности всех россиян свидетельствует о том, что он меняется.

"Он сначала был за путина, потом он колебался. Сейчас это уже "путинская война", но еще не россияне. Дайте ему немного времени, и тогда мы увидим справедливого государственника Шольца и настоящего лидера Европы, который будет говорить о российском фашизме", – добавил Давыдюк.

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Кулеба напомнил Шольцу, кто виноват в войне

Глава МИД Украины напомнил Шольцу, что это война не только путина, но и всей россии.

"Не путин, а реальные российские солдаты пришли из россии, чтобы убивать, пытать и уничтожать. россияне преимущественно поддерживают войну, болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются россией", – заявил Кулеба.