Шоппинг, путешествия и духовные практики: чем украинцы чаще всего занимались в этом году

В 2021 году украинцы в свободное время занимались шоппингом, ездили на природу и активно развивали свои хобби.

Кроме того, около 30% опрашиваемых посещали кофейни, делали косметические процедуры и занимались фотографией. Также 25% занимались рукоделием и духовными практиками.

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Треть опрашиваемых ходила в церковь. Каждый третий интересовался тренингами личного роста.

Как украинцы проводили досуг

Посещали кафе и рестораны – 20% опрашиваемых.

Каждый десятый украинец находился в туристических походах. Путешествовал по Украине и другим странам мира.

Еще 12 – 15% опрашиваемых ходили за грибами или собирали ягоды. Также 11% украинцев рыбачили, 2% – охотились.

Также 20% украинцев рисовали. Кроме того, 12% людей занимались танцами, пением и игрой на инструментах.

Меньше 10% украинцев посещали концерты или фестивали, кинотеатры, ночные клубы. Около 5% опрашиваемых ходили в театр, посещали музеи и выставки.

Также украинцы уделяли время спорту и заботе о себе.

40% украинцев испытывали стресс

Опрос показал, что 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс.

Иногда в состоянии стресса находились 29% опрашиваемых.

Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс; 7% – никогда.

Чаще стресс испытывали люди с более низким уровнем дохода.

Данные опроса свидетельствуют, что досуг, проведенный за пределами дома, дарил больше радости, чем время, проведенное дома.Опрос проходил 4 – 7 декабря 2021 года. Участие в нем приняли респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса – CASI.