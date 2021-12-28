Шоппинг, путешествия и духовные практики: чем украинцы чаще всего занимались в этом году

28 декабря 2021 , 19:25
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Источник:

"Рейтинг"

В 2021 году украинцы в свободное время занимались шоппингом, ездили на природу и активно развивали свои хобби.

Кроме того, около 30% опрашиваемых посещали кофейни, делали косметические процедуры и занимались фотографией. Также 25% занимались рукоделием и духовными практиками.

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Треть опрашиваемых ходила в церковь. Каждый третий интересовался тренингами личного роста.

Как украинцы проводили досуг

  • Посещали кафе и рестораны – 20% опрашиваемых.
  • Каждый десятый украинец находился в туристических походах. Путешествовал по Украине и другим странам мира.
  • Еще 12 – 15% опрашиваемых ходили за грибами или собирали ягоды. Также 11% украинцев рыбачили, 2% – охотились.
  • Также 20% украинцев рисовали. Кроме того, 12% людей занимались танцами, пением и игрой на инструментах.
  • Меньше 10% украинцев посещали концерты или фестивали, кинотеатры, ночные клубы. Около 5% опрашиваемых ходили в театр, посещали музеи и выставки.
  • Также украинцы уделяли время спорту и заботе о себе.
Примите во внимание! Данные опроса свидетельствуют, что досуг, проведенный за пределами дома, дарил больше радости, чем время, проведенное дома.

40% украинцев испытывали стресс

  • Опрос показал, что 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс.
  • Иногда в состоянии стресса находились 29% опрашиваемых.
  • Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс; 7% – никогда.
  • Чаще стресс испытывали люди с более низким уровнем дохода.
Обратите внимание! Опрос проходил 4 – 7 декабря 2021 года. Участие в нем приняли респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса – CASI.