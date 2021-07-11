Шотландка стала миллионершей благодаря найденной на чердаке Декларации о независимости США

В шотландском Эдинбурге местная жительница Кэти Марсден внезапно разбогатела. Ее состояние значительно увеличились после того, как она нашла у себя на чердаке копию Декларации независимости США.

Женщина нашла исторический документ во время уборки на собственном чердаке. Декларация датируется 1776 годом.

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По фантастическому стечению обстоятельств, женщина является специалисткой по редким книгам, рукописям и картам аукционного дома Lyon & Turnbull. Именно поэтому ценный документ не отправился на свалку, а был тщательно изучен.

Что известно о декларации

Оказалось, что найденный документ является одним из двух копий декларации, которую подарили в 1824 году богатому американцу и первом сенатору США Чарльзу Кэрроллу от штата Мэриленд. Он подарил копии Джону Макт-Тавишу, который женился на внучке Кэрролла – Эмили Катон.

После детальных исследований мы подтвердили, что эта копия является одной из 201, выпущенных Уильямом Стоуном. Известно, что из них осталось только 48,

– рассказала Кэти Марсден.

Как декларация оказалась на чердаке госпожи Кейт до сих пор неизвестно. Женщина даже не догадывалась, что обычная уборка может так изменить ее жизнь.

! Накануне Дня независимости США декларацию продали анонимному покупателю за 4,42 миллиона долларов.