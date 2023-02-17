Арестованный в Германии разведчик должен передать ФСБ координаты HIMARS в Украине, – СМИ

В Германии задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Он должен был передать стране-террористке важные координаты.

Задержание произошло еще в декабре 2022 года. Тогда сообщили, что сотрудник внешней разведки подозревается в сотрудничестве с Россией.

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Мужчину задержали. В его доме и офисе провели обыски.

Между тем, в феврале 2023 года стало известно, что он должен был передать ФСБ координаты HIMARS, которые поступили в Украину. Кроме того, окупантов интересовали координаты IRIS-T, которые передала Германия.

За свои услуги в совершении геноцида мужчина получил шестизначную сумму. Правоохранители обнаружили деньги при задержании шпиона.

По данным СМИ, задержанный, очевидно, не успел передать оккупантам никаких данных.

Германия готова выпускать HIMARS

HIMARS в войне России с Украиной проявили себя очень хорошо и еще больше заинтересовали европейские страны. В частности, Германия уже готова выпускать HIMARS. Взяться за работу готов Rheinmetall – крупнейший в Германии и Европе производитель оружия.

Кроме того, США могут открыть в Европе центр для тренировок по HIMARS.