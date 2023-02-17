Арестованный в Германии разведчик должен передать ФСБ координаты HIMARS в Украине, – СМИ
Источник:Spiegel
В Германии задержан сотрудник Федеральной разведывательной службы. Его подозревают в шпионаже в пользу России. Он должен был передать стране-террористке важные координаты.
Задержание произошло еще в декабре 2022 года. Тогда сообщили, что сотрудник внешней разведки подозревается в сотрудничестве с Россией.
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Мужчину задержали. В его доме и офисе провели обыски.
Между тем, в феврале 2023 года стало известно, что он должен был передать ФСБ координаты HIMARS, которые поступили в Украину. Кроме того, окупантов интересовали координаты IRIS-T, которые передала Германия.
За свои услуги в совершении геноцида мужчина получил шестизначную сумму. Правоохранители обнаружили деньги при задержании шпиона.
По данным СМИ, задержанный, очевидно, не успел передать оккупантам никаких данных.Заметьте! HIMARS, эффективно используемые украинскими защитниками, не дают покоя стране-террористке. Российский генштаб регулярно лжет об "уничтожении" комплексов. В Белом доме уже опровергали российские фейки.
Германия готова выпускать HIMARS
- HIMARS в войне России с Украиной проявили себя очень хорошо и еще больше заинтересовали европейские страны. В частности, Германия уже готова выпускать HIMARS. Взяться за работу готов Rheinmetall – крупнейший в Германии и Европе производитель оружия.
- Кроме того, США могут открыть в Европе центр для тренировок по HIMARS.