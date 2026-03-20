СБУ обнаружила "крота" в Силах беспилотных систем, который работал на Россию и Беларусь

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двойного агента России и Беларуси в рядах ВСУ. Злоумышленник передавал врагу данные о дронах и боевых операциях украинских военных.

Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает СБУ.

Смотрите также Взрывчатка, дроны и шпионы: как Кремль покупает объекты в Европе, – The Telegraph

Что известно о шпионе?

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который одновременно работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси.

По данным следствия, злоумышленником оказался военнослужащий одного из подразделений Сил беспилотных систем ВСУ. Находясь в должности оператора беспилотных летательных аппаратов, он передавал врагу информацию о направлениях движения, типы и количество дронов, которые используются на северо-восточном направлении.

Впоследствии по указанию кураторов агент перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов, используемых для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на Изюмском направлении. Там он начал собирать данные о дислокации украинских подразделений и планы боевых операций.

Кроме того, фигурант передавал информацию о тактико-технических характеристиках новейших роботизированных систем, которые применяют Силы обороны Украины. После выполнения задач агент планировал сбежать в Россию через линию фронта, где его должны были встретить представители спецслужб.

Впрочем, военная контрразведка СБУ разоблачила его деятельность заблаговременно. После проведения мероприятий безопасности в отношении украинских подразделений предателя задержали по месту пребывания на территории Харьковской области. Во время обысков у него изъяли два смартфона, которые содержат доказательства сотрудничества с российскими и белорусскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Где еще недавно выявляли шпионов врага?